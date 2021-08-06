СБУ оприлюднила докази злочинів «харківських рекетирів»

Сьогодні у Києві суд обирає запобіжний захід членам Нацкорпусу

Сьогодні у Києві суд обирає запобіжний захід членам Нацкорпусу

Силовики стверджують, що рекетири обкладали «даниною» харківських бізнесменів та залякували їх

Служба безпеки України оприлюднила докази протиправної діяльності угрупування, яке «кошмарили» бізнесменів у Харківській області. До угруповання входили правоохоронці та учасники бойових дій. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Так, учасники банди, яку вчора у Харківській області викрила СБУ, систематично займалися рекетом. Зокрема, вони обкладали «даниною» місцевих підприємців, постійно погрожували їм фізичною розправою та нищили майно.

СБУ опублікувала аудіозаписи розмов, а також відеозаписи, на яких рекетири погрожують фізичною розправою своїм жертвам, вимагають гроші.

Наразі вісьмом учасникам угруповання оголошено підозри, здійснюються заходи щодо встановлення всіх обставин та інших осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, 5 серпня у Харківській області правоохоронці затримали банду, яка обкладала «даниною» місцевих бізнесменів. До складу цієї банди входили співробітники поліції та учасники бойових дій.

Як згодом з'ясувалося, СБУ проводила масштабні обшуки та затримання представників «Нацкорпусу».

За попередніми даними слідства, зловмисники займалися рекетом бізнесменів, зокрема у сфері ритуальних послуг. Вони мали чітку структуру і вчиняли тяжкі злочини економічного та насильницького характеру. Обсяг їхнього «прибутку» становив понад 1 млн грн щомісяця.

За даними спецслужби, угруповання мало значний вплив на представників органів місцевої влади. СБУ задокументувала, що його злочинній діяльності сприяли посадові особи одного з комунальних підприємств Харківської міської ради.

У результаті санкціонованих обшуків співробітники СБУ вилучили великi суми грошей, чорновi записи облiку «поборів з підприємців», зброю, боєприпаси, а також посвідчення спiвробiтникiв Національної поліції.

Водночас у «Нацкорпусі» стверджують, що СБУ під час обшуків у членів Азовського руху в Харкові не знайшла жодного компромату.

У заяві наголошується, що усі члени Азовського руху, у яких пройшли обшуки, – це ветерани російсько-української війни, громадські активісти, українці з чіткою патріотичною позицією, які завжди першими ставали на захист держави.



