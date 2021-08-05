СБУ затримала на Харківщині банду, яка «трусила» бізнесменів

У злочинній організації брали участь близько 50 осіб, серед яких чинні правоохоронці та учасники бойових дій

У Харківській області правоохоронці ліквідували банду, яка обкладала «даниною» місцевих бізнесменів. До складу цієї банди входили співробітники поліції та учасники бойових дій. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Слідство встановило, що банда займалася рекетом бізнесу, зокрема зі сфери ритуальних послуг. Зловмисники вчиняли тяжкі злочини не тільки економічного, але й насильницького характеру. Щомісяця їх «прибуток» становив понад 1 млн гривень.

«Вони «обклали даниною» місцевих підприємців і якщо останні відмовлялися давати їм гроші, то зловмисники погрожували насильством і фізичною розправою. Задокументовано випадки, коли учасники банди завдавали шкоди майну підприємців, які відмовлялися платити «данину», зокрема підпалювали автомобілі», – розповіли в СБУ.

Крім того, за даними слідства, банда мала великий вплив на представників органів місцевої влади. Зокрема, діяльності цієї банди сприяли посадовці одного з комунальних підприємств Харкова.

В ході обшуків у зловмисників вилучили великі суми грошей, записи з обліком поборів, зброю, боєприпаси, а також посвідчення діючих співробітників поліції.

Дії учасників банди кваліфікували за трьома статтями Кримінального кодексу:

ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ст. 189 (вимагання);

ст. 206 (протидія законній господарській діяльності).

Раніше повідомлялось, що на Дніпропетровщині банда вбила фермера та катувала його дружину.

Крім того, банда на чолі з росіянином пограбувала майже 150 іноземців у київських клубах.