Венедіктова анонсувала створення «департаментів війни» в СБУ і Нацполіції

Раніше генпрокурорка Ірина Венедіктова позбавила Гюндуза Мамедова керівництва над так званим «Департаментом війни»

Угоду про створення підрозділів підписали ще в липні

У Службі безпеки України та Національній поліції створять «департаменти війни» для розслідування злочинів, пов’язаних із військовою агресією Росії. Про це сьогодні заявила генеральна прокурорка Ірина Венедиктова.

«Такі ж департаменти, як у нас «департамент війни», будуть створені в СБУ та в Нацполіції. Це важливо для того, щоб у нас була одна лінія. І важливо також, щоб ми розуміли цю тему й по Іловайській трагедії», – сказала вона.

Так, угоду про співпрацю задля створення спільних спеціальних підрозділів для роботи в справах воєнних злочинів представники держструктур підписали ще 14 липня.

За домовленістю керівників відомств нові структурні одиниці мають запрацювати до кінця літа, тоді ж слідчим передадуть матеріали проваджень щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

Разом з тим нещодавно заступник Венедіктової Гюндуз Мамедов написав заяву про звільнення з прокуратури.

Напередодні джерело в прокуратурі повідомило справжні причини скандальної відставки Мамедова.

Сааме Гюндуз Мамедов очолював Департамент нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. Це відомство було створено ще за каденції Петра Порошенка. Понад 50 слідчих збирали матеріали про злочини РФ на території України, зокрема про відкрите вторгнення під час подій в Іловайську та інші спецоперації РФ. Відділ Мамедова систематично скорочували, зменшуючи кількість слідчих. У червні ж і самого Мамедова усунули від керівництва департаментом. Згодом його позбавили доступу до державної таємниці.

Раніше юридична компанія Міллер, яка представляє інтереси ексзаступника Генпрокурора, заявляла про систематичний тиск на нього з боку Офісу генерального прокурора та Служби безпеки.

Нагадаємо, глава Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова позбавила свого заступника Гюндуза Мамедова керівництва над так званим «Департаментом війни», а пізнше забрала решту повноважень. За словами генпрокурорки, приймаючи це рішення, вона керувалася «листами від СБУ».

Між іншим, напередодні стало відомо, що прокуратура розсекретить матеріали справи про Іловайську трагедію.

Додамо, що за інформацією джерел в оточенні президента, свою посаду на прохання Зеленського у вересні залишить генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.