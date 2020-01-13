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    СБУ оприлюднила суму виявлених збитків держави внаслідок корупції у 2019 році

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    СБУ оприлюднила суму виявлених збитків держави внаслідок корупції у 2019 році

    За рік спецслужба блокуваламайже 500 проявів корупції

    Служба безпеки України назвала суму збитків держави внаслідок корупції в 2019 році. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Так, в минулому році оперативники спецслужби блокували 497 проявів корупції серед українських чиновників різних рівнів.

    «Загальна сума неправомірної вигоди, яку вимагали корупціонери становить понад 65 мільйонів гривень, а виявлені збитки держави та територіальних громад - більш ніж 1 мільярд 400 мільйонів гривень», - йдеться в повідомленні.

    Також зазначається, що за результатами протидії корупції 189 чиновників засудили та 164 людини звільнили з посад.

    Інфографіка: пресцентр СБУ
    Інфографіка: пресцентр СБУ

    Зазначимо, 1 січня 2020 року набрав чинності закон про викривачів корупції. Закон гарантує право викривачів корупції на винагороду. При цьому уточнюється, що винагорода гарантується, якщо хабар або нанесений державі збиток у 5000 і більше разів перевищуює прожитковий мінімум для працездатних осіб.

    Нагадаємо,19 грудня парламент схвалив закон про запобігання політичній корупції. Зокрема, документом передбачається заміна «паперової» фінансової звітності партій електронною звітністю.

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