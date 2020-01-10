На Херсонщині затримали на хабарі голову районної тергромади



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Фото: Нацполіція

Посадова особа отримала гроші за надання паспорта прив'язки на розміщення МАФу на території району

Співробітники поліції Херсонської області затримали під час отримання хабара голову районної територіальної громади. Про це напередодні повідомило регіональне управління Нацполіції.

«Посадова особа отримала від місцевого жителя $2000 за надання паспорта прив'язки на розміщення малої архітектурної форми (МАФи) на території району», - йдеться в повідомленні.

Відкрите кримінальне провадження за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст.368 КК України). Хабарника затримано. Йому загрожує позбавлення волі на термін від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років з конфіскацією майна.