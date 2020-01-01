З 1 січня набув чинності закон, який захищає викривачів корупції



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Викривачі корупції зможуть отримувати винагороду Фото з відкритих джерел

Викривач корупціонера зможе отримувати грошову винагороду

1 січня в Україні набув чинності закон «Про внесення змін до закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції», передає «Укрінформ».

Документ було опубліковано 16 листопада 2019 року в парламентській газеті «Голос України», а в прикінцевих положеннях закону зазначається, що він набуває чинності з 1 січня 2020 року.

Так, до закону «Про запобігання корупції» вносяться зміни стосовно визначення правового статусу викривачів корупції, їхніх прав і гарантій захисту, забезпечення умов для розкриття інформації про корупцію.

Водночас цей закон доповнюється статтею 53-7 «Винагорода викривачу», яка передбачає, що право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у 5 тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму. Повідомляти про корупційні злочини можна через засоби масової інформації, громадські об'єднання та професійні спілки.

Національне антикорупційне бюро України та Національне агентство із запобігання корупції зобов'язані створити захищені анонімні канали зв'язку (канали онлайн-зв'язку, анонімні гарячі лінії, електронні поштові скриньки та інше), через які викривач може здійснити повідомлення, гарантовано зберігаючи свою анонімність. Вимоги до захисту таких каналів зв’язку визначає НАЗК.

Анонімні повідомлення про можливі корупційні правопорушення підлягають перевірці у строк не більше 15-ти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний строк перевірити інформацію неможливо, керівник відповідного органу повинен продовжити строк розгляду повідомлення до 30-ти днів.

Для захисту прав і представництва своїх інтересів викривач може користуватися усіма видами правової допомоги, передбаченої законом «Про безоплатну правову допомогу” або залучити адвоката самостійно.

Разом з тим ухвалений закон визначає розмір винагороди викривачам корупції. Він має становити 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину. Розмір винагороди встановлюватися після ухвалення обвинувального вироку суду та не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину.

Джерелами надходження коштів для реалізації закону пропонується визначити кошти, що надходять від відшкодування збитків державі, від сплати санкцій (штрафів тощо) за рішеннями судів, прийнятими у справах щодо вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, у яких показання викривача містять важливу інформацію для притягнення винної особи до відповідальності.

Також законом встановлюється, що додатковим джерелом фінансування заходів щодо забезпечення безпеки викривачів та виплати компенсацій викривачам може стати скорочення видатків на утримання правоохоронних органів у зв'язку з тим, що завдяки ефективному законодавчому регулюванню діяльності викривачів корупції очікується зменшення кількості корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

13 вересня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №1010 «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» та скоротила наполовину терміни підготовки його до другого читання. У другому читанні парламент прийняв його 17 жовтня, після чого президент Володимир Зеленський підписав його 13 листопада.