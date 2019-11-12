«Тупі, агресивні боягузи». Сьогодні у Росії судитимуть чоловіка, який описав типові риси росіян



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Російського блогера Олексія Кунгурова у 2016 році вже засуджували до двох років колонії через публікації у соцмережах

Блогер опублікував статтю під назвою «Чи припустимо називати російський народ лайном?»

У понеділок ввечері, 11 листопада, в Тюмені поліцейські затримали російського блогера Олексія Кунгурова.

Про це повідомляється на його своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що Кунгурова доставили в поліцію разом з дочкою. П'ятирічну дівчинку відпустили через чотири години, блогер залишився у відділенні. Він чекає суду за статтею про порушення ненависті або ворожнечі в інтернеті, який відбудеться у вівторок, 12 листопада.

Як повідомляють росЗМІ, причиною затримання стала його публікація у «ВКонтакте» і LiveJournal під назвою «Чи припустимо називати російський народ лайном?», зроблена в січні 2019 року.

У пості блогер міркує про характерні риси і менталітет російського народу.

«Найяскравіші риси типового російського примата - тупість, боягузтво, агресивність (зворотня сторона боягузтва, проявляється до слабких), відсутність навіть зачатків самоповаги, злодійкуватість, лицемірність, хамство, неохайність, стадність, фантастична за масштабами інфантильність», - пише Кунгуров.

Він задавався питанням, чи властива подібна поведінка окремим людей або ж всьому народу.

Зазначимо, що у 2016 році Кунгурова засудили до двох років колонії за статтею виправдання тероризму. Справа була порушена через його публікації в LiveJournal з роздумами про військові дії Росії в Сирії.