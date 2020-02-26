СБУ викрила чиновника Житомирської облдержадміністрації на вимаганні хабара



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Фото: пресцентр СБУ

За безперешкодне погодження технічної документації та надання дозволів на роботу зловмисник вимагав до $10 тисяч, залежно від комерційних потужностей підприємства

Співробітники Служби безпеки України викрили головного спеціаліста Управління екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації, підозрюваного у вимаганні неправомірної вигоди за видачу дозвільних документів. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За попередньою версією слідства, чиновник запровадив схему вимагання грошей від підприємств регіону, діяльність яких пов`язана із викидами в атмосферу забруднюючих речовин чи іншим шкідливим виробництвом.

За безперешкодне погодження технічної документації та надання дозволів на роботу зловмисник вимагав до $10 тисяч, залежно від комерційних потужностей підприємства.

Оперативники СБУ задокументували факт вимагання посадовцем 15 тисяч гривень від фірми, що спеціалізується на наданні посередницьких послуг із оформлення документації на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України, посадовцю оголошено про підозру.

Наразі перевіряється інформація щодо інших фактів корупційних зловживань чиновника та причетності посадових осіб ОДА до оборудок.

Заходи з викриття і документування протиправної діяльності проводилися співробітниками УСБУ в Житомирській області за сприяння голови обласної ОДА спільно зі Слідчим Управлінням ГУ Нацполіції та під процесуальним керівництвом прокуратури.