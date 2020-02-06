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    Новини

    Одеського чиновника із Держпраці впіймали на хабарі

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    Одеського чиновника із Держпраці впіймали на хабарі

    За вимагання хабара повідомлено про підозру службовцю Держпраці

    Співробітники Управління СБУ в Одеській області затримали при отриманні хабаря в особливо великих розмірах службовця управління Державної служби України з питань праці в Одеській області. Йому оголошено підозру.

    Про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури .

    «Прокурори облпрокуратури повідомили про підозру службовій особі управління Держпраці в Одеській області у скоєнні корупційного злочину (ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України). З’ясовано, що службовець отримав від одного з підприємців міста неправомірних 1000 доларів США за непроведення перевірки з питань охорони праці щодо допуску найманих працівників до роботи без оформлення відповідних договорів та подальшого непритягнення його адміністративної відповідальності», - йдеться в повідомленні.

    Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУ НП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Управління Служби безпеки України.

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