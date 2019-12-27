На Полтавщині СБУ викрила схему мільйонних розкрадань в аграрній сфері



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Фото: пресцентр СБУ

Посадовці держпідприємства присвоїли 2,3 млн гривень

Служба безпеки України блокувала на Полтавщині мільйонні оборудки керівництва держструктури під час використання особливо цінних земель Національної академії аграрних наук. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновники у змові з представниками комерційної структури штучно занизили показники урожайності на землях академії. Потім вони без необхідної постановки зернових на складський облік вивезли збіжжя до приватних елеваторів і привласнили чималу частину врожаю.

Під час обшуків правоохоронці виявили документацію, яка підтверджує фактичні обсяги зібраних зернових, чорнову бухгалтерію. Також вилучено готівку в розмірі 2,3 млн грн, незаконно привласнених учасниками оборудки, на які судом накладено арешт.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Заходи із викриття зловмисників проводилися спільно зі слідчими ГУ НП в Полтавській області під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області.