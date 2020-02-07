На Полтавщині мережа аптек продавала контрафактні ліки



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Фото: СБУ

СБУ на Полтавщині викрила цех із виготовлення контрафактних ліків

У Полтавській області правоохоронці блокували діяльність угруповання, яке спеціалізувалося на нелегальному виробництві та збуті фальсифікованих лікарських засобів. Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

За даними спецслужби, організатор групи, представник комерційної структури фармацевтичної галузі, облаштував у місті Лубни підпільний цех з виготовлення контрафактних ліків для продажу. Готову продукцію ділки реалізовували через підконтрольну мережу аптек на території регіону.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи та на так званому виробництві правоохоронці вилучили понад 20 найменувань підроблених медпрепаратів, майже 5,5 кілограма прекурсору, пакувальні матеріали, етикетки тощо. Також виявлено медичне обладнання без сертифікатів відповідності та декларацій про їх реєстрацію.

Наразі правоохоронці вилучають контрафактну продукцію з мережі аптечних закладів для недопущення її придбання громадянами. Виявлені предмети та речовини направлено на експертизу.

У межах кримінального провадженням за ч. 2 ст. 321-1 (виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.