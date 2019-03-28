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    У Харкові двох поліцейських затримали на хабарі

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    <p>За корупційні дії оперативникам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років</p> - У Харкові двох поліцейських затримали на хабарі

    За корупційні дії оперативникам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років

    Фото: Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

    Двоє оперуповноважених поліції погрожували жителю Харкова притягненням до кримінальної відповідальності за злочин, якого він не вчиняв

    У Харкові затримали двох поліцейських за вимагання хабара у розмірі 10 тисяч доларів.

    Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

    «До Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції звернувся чоловік з інформацією про протиправні дії окремих співробітників поліції Харкова. Заявник розповів, що двоє оперуповноважених поліції погрожують йому притягненням до кримінальної відповідальності за злочин, якого він не вчиняв – за зберігання та розповсюдження наркотиків», - розповіли в поліції.

    Зазначається, що військовою прокуратурою Харківського гарнізону Об’єднаних Сил було розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України та направлено за підслідністю до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава.

    «Під час спілкування з харків’янином поліцейські погодилися зменшити суму «відкупних» до 7 тисяч доларів. При передачі цих коштів обох хабарників - 24-річного старшого лейтенанта поліції та 30-річного майора поліції - затримали спільними силами внутрішньої безпеки Нацполіції, Державного бюро розслідувань, Управління Служби безпеки та військової прокуратури Об’єднаних Сил», - повідомили в поліції.

    На підставі ст.208 КПК України фігуранти затримані. Готується оголошення підозри та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

    За корупційні дії оперативникам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

    Нагадаємо, начальника одного з районних відділів у Дніпрі Головного управління Державної міграційної служби у Дніпропетровській області викрили на хабарі.

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