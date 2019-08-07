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    Думки вголос

    Чому ватажки ЛНР спокійно відвідують контрольовану Україною територію?

    • Дмитро Кулеба

      Посол з особливих доручень МЗС Дмитро Кулеба, безпосередній учасник переговорів у Мінську

    • Розсилка
    Владислав Дейнеко, так званий виконуючий обов'язки міністра закордонних справ ЛНР - Чому ватажки ЛНР спокійно відвідують контрольовану Україною територію?
    Владислав Дейнеко, так званий виконуючий обов'язки міністра закордонних справ ЛНР

    Держава завжди повинна бити на випередження або у відповідь

    Як на мене, більше за несправедливість в масштабах держави людей дратує лише безсилля держави.

    І коли дві людини з т.зв. ЛНР заходять на контрольовану державою територію, цілеспрямовано провокують, записують відео і спокійно повертаються до себе, тому що їх не затримують як представників незаконної влади т.зв. ЛНР, це безсилля держави.

    Нещодавно була операція СБУ, коли з неконтрольованої державою території вивезли чувака, причетного до збиття MH-17. Нещодавно держава затримала російський корабель, що блокував наші катери в Керченьскій протоці. Це держава показала свою силу. Тобто в принципі ми здатні і робимо те, що маємо.

    У Станиці все вийшло навпаки. І хоча очевидно, що це була свідома провокація, щоб показати хто господар і спровокувати, але затримання персонажів, навіть короткочасне, було б гарним уроком.

    Держава завжди повинна бити на випередження або у відповідь. Симетрично чи асиметрично, прямо чи гібридно, відкрито чи підкилимно, але бити, захищаючи своє і своїх.

    Інакше не буде у людей віри в здатність їх держави захищати себе та зрештою їх самих.

    Джерело: блог Дмитра Кулеби

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    СБУ Луганщина ЛНР
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