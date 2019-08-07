Чому ватажки ЛНР спокійно відвідують контрольовану Україною територію?

Дмитро Кулеба Посол з особливих доручень МЗС Дмитро Кулеба, безпосередній учасник переговорів у Мінську

Дмитро Кулеба

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Владислав Дейнеко, так званий виконуючий обов'язки міністра закордонних справ ЛНР

Держава завжди повинна бити на випередження або у відповідь

Як на мене, більше за несправедливість в масштабах держави людей дратує лише безсилля держави.

І коли дві людини з т.зв. ЛНР заходять на контрольовану державою територію, цілеспрямовано провокують, записують відео і спокійно повертаються до себе, тому що їх не затримують як представників незаконної влади т.зв. ЛНР, це безсилля держави.

Нещодавно була операція СБУ, коли з неконтрольованої державою території вивезли чувака, причетного до збиття MH-17. Нещодавно держава затримала російський корабель, що блокував наші катери в Керченьскій протоці. Це держава показала свою силу. Тобто в принципі ми здатні і робимо те, що маємо.

У Станиці все вийшло навпаки. І хоча очевидно, що це була свідома провокація, щоб показати хто господар і спровокувати, але затримання персонажів, навіть короткочасне, було б гарним уроком.

Держава завжди повинна бити на випередження або у відповідь. Симетрично чи асиметрично, прямо чи гібридно, відкрито чи підкилимно, але бити, захищаючи своє і своїх.

Інакше не буде у людей віри в здатність їх держави захищати себе та зрештою їх самих.

Джерело: блог Дмитра Кулеби

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