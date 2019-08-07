СБУ затримала бойовика терористичної організації «ДНР»



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Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці затримали зловмисника під час його перебування у родичів на підконтрольній українській владі території, куди він прибув для оформлення внутрішнього і закордонного паспортів

Співробітники Служби безпеки України залучені до операції Об’єднаних сил затримали у Донецькій області учасника проросійських незаконних збройних формувань. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що у 2015 році мешканець Краматорська вступив до лав терористичної організації «ДНР». Зловмисник «служив» автоматником у складі 5-ї ОМБР «ДНР», бандформуванні «Пятнашка» і так званому козачому 11-му батальйоні «ЛНР». Також бойовик збирав інформацію про чисельність, дислокацію та маршрути пересування українських військових.

Правоохоронці затримали зловмисника під час його перебування у родичів на підконтрольній українській владі території, куди він прибув для оформлення внутрішнього і закордонного паспортів.

Фото: ssu.gov.ua

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Заходи з викриття та затримання бойовика проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області.