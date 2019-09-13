СБУ викрила на хабарях високопосадовця Держагентства рибного господарства Житомирщини



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Фото: пресцентр СБУ

За неправомірну вигоду посадовець обіцяв комерсантам безперешкодний вилов риби у водоймах регіону, розмір щомісячної «данини» становив майже 10 тис. грн з кожного рибалки

Викрито корупційний механізм систематичного одержання хабарів одним із заступників керівника Управління Державного агентства рибного господарства у Житомирській області. Про це повідомляє пресгрупа УСБ України в Житомирській області.

Оперативники Служби безпеки України встановили, що чиновник вимагав гроші від місцевих підприємців, які займаються рибним промислом. За неправомірну вигоду посадовець обіцяв комерсантам безперешкодний вилов риби у водоймах регіону. Розмір щомісячної «данини» становив майже 10 тисяч гривень з кожного рибалки.

У разі несплати грошей фігурант справи погрожував підприємцям блокувати їх законну діяльність. Також за різні суми хабарів чиновник не вживав заходи реагування щодо порушення встановлених норм використання водних біоресурсів.

Співробітники СБУ задокументували декілька фактів одержання посадовцем неправомірної вигоди.

Правоохоронці затримали зловмисника на одній з вулиць обласного центру під час передачі йому чергової суми хабаря.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Викриття зловмисника проводилось спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратурою Житомирського гарнізону.