На Буковині СБУ блокувала діяльність нарколабораторії з виготовлення амфетаміну



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Фото: пресцентр СБУ

Вартість вилучених психотропних речовин, за попередніми оцінками, на чорному ринку становить понад 100 тис. грн

У Чернівецькій області у межах протидії незаконному обігу наркотиків Служба безпеки України блокувала діяльність нарколабораторії з виготовлення психотропної речовини амфетаміну. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що троє жителів обласного центру орендували приміщення приватних домогосподарств у віддалених селах Буковини, де організовували виробництво наркотиків. Для конспірації зловмисники постійно змінювали місце розташування лабораторії.

За одну «зміну», двічі на тиждень, виготовляли до півкілограма амфетаміну.

Готовий товар наркоділки збували оптовими партіями через міжрегіональні поштові та експрес-відправлення.

Під час санкціонованих слідчих дій за місцем розташування нарколабораторії в Кельменецькому районі та у місцях тимчасового проживання і гаражах фігурантів справи виявлено 350 грамів амфетаміну, 100 грамів канабісу, а також хімічні речовини та обладнання для виготовлення наркотиків.

Вартість вилучених психотропних речовин, за попередніми оцінками, на чорному ринку становить понад сто тисяч гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.

Операція проводилась за процесуальним керівництвом прокуратури області.