СБУ викрила збитки на 280 млн грн. Підприємство незаконно видобувало граніт

Керівнику ТДВ «Первомайський спецкар’єр», головному інженеру і співробітнику товариства слідчими повідомлено про підозру

Служба безпеки України викрила одне з підприємств Миколаївщини на завданні державі збитків на понад 280 млн грн. Оборудку організував менеджмент ТДВ «Первомайський спецкар’єр», фактичним власником якого є А. Амірханян. Відносно останнього у квітні 2021 року запроваджені санкції РНБО і наразі він перебуває у розшуку. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що керівництво кар’єру протягом 2-х років незаконно видобувало граніт після завершення дії відповідних державних ліцензій. Ділки діяли з порушенням правил використання надр, що також створювало небезпеку для довкілля.

У межах раніше розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків і вилучили документацію, що підтверджує незаконну розробку надр.

Наразі вирішується питання щодо арешту спецтехніки, задіяної у видобутку.

Керівнику ТДВ «Первомайський спецкар’єр», головному інженеру і співробітнику товариства слідчими СБУ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Тим часом, контррозвідники Служби безпеки України звітують, що викрили і затримали мешканця Донецької області. Він був завербований представниками так званого «міністерства державної безпеки ДНР», підконтрольного російським спецслужбам.

Операція проводилась під процесуальними керівництвом Офісу Генпрокурора.