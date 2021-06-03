Лікарка вимагала від учасників війни на Донбасі хабарі за оформлення інвалідності

Співробітники спецслужби задокументували, що лікарка оцінила зміну групи інвалідності пораненому ветерану у 8 тисяч доларів

Співробітники Служби безпеки України викрила лікарку Львівського обласного госпіталю ветеранів на вимаганні хабарів. За даними спецслужби, в обмін на «грошову винагороду» жінка допомагала в оформленні інвалідності для учасників війни на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Там розповіли, що у деяких випадках лікарка вимагала гроші навіть від тих людей, які мали законні підстави на отримання інвалідності.

За даними оперативників, корупційна схема працювала ще на етапі формування первинних документів. На свої «послуги» жінка встановила різні розцінки. Зокрема, співробітники спецслужби задокументували, що лікарка оцінила зміну групи інвалідності пораненому ветерану у 8 тисяч доларів.

Правоохоронці зазначають, що затримали жінку під час отримання нею всієї суми хабаря від учасника бойових дій. Вдома та за місцем роботи слідчі виявили теки з документами ветеранів та чорнові записи.

Затриманій планують повідомити про підозру за частиною 3 статті 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна. Також готують клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.

Крім того, правоохоронці наразі перевіряють причетність до подібних дій інших посадовців госпіталю, військового комісаріату та членів Медико-соціальної експертної комісії Львова.

Додамо, що керівнику Національної академії аграрних наук України повідомлено про підозру за фактом одержання хабара.

До слова, Печерський районний суд Києва призначив п’ять років позбавлення волі, які замінив на три роки іспитового терміну, місцевому мешканцю за шахрайство, вчинене у великих розмірах (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України). Наприкінці вересня 2020 року обвинувачений долучився до шахрайської схеми, яку організувала особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження. Суть її полягала у тому, щоб продати посаду помічника народного депутата за $18 тис. При цьому обоє шахраїв навмисно ввели в оману потерпілого, випускника університету українознавства Збройних сил України, запевняючи, що мають знайомого в Офісі Генерального прокурора, який нібито мав посприяти позитивному вирішенні цього питання.

Хабар за посаду помічника нардепа потерпілий повинен був платити частинами. Спочатку він передав $1 тис. організатору шахрайської схеми.