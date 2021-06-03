ЄС готується ввести санкції проти осіб, причетних до посадки літака з Протасевичем

Завтра посли ЄС «дадуть зелене світло» забороні на посадку будь-яких літаків білоруських перевізників в аеропортах ЄС

В Євросоюзі готуються до введенню санкцій проти осіб, причетних до посадки літака з опозиціонером Романом Протасевичем. Санкції мають запровадити наступного тижня. Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк у своєму Twitter.

За його інформацією, завтра посли ЄС «дадуть зелене світло» забороні на посадку будь-яких літаків білоруських перевізників в аеропортах ЄС.

«Заморожування активів і заборони на видачу віз особам, причетним до вимушеної посадки рейсу Ryanair, повинні з'явитися наступного тижня, після чого буде введений розширений список санкцій», – написав Йозвяк.

Раніше Йозвяк писав, що Євросоюз затвердить четвертий пакет санкцій проти Білорусі в червні.

Тим часом, Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) дозволило польоти в небі над Білоруссю лише у надзвичайних ситуаціях. У решті випадків виконання польотів заборонено.

Нагадаємо, що з опівночі 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю через затримання в Мінську опозиціонера Романа Протасевича.