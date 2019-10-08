СБУ вивела із окупованої Луганщини колишнього посібника бойовиків



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Чоловік надав слідству важливі докази збройної агресії РФ в Україні

Через матеріальні труднощі чоловік змушений був вступити до ремонтної роти так званого «2 армійського корпусу народної міліції ЛНР»

Контррозвідка СБУ вивела на підконтрольну українській владі територію ще одного свідка збройної агресії РФ в Україні.

Про це 8 жовтня повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що контррозвідники СБУ реалізували ретельно сплановану операцію, за результатами якої мешканець міста Сорокине добровільно відмовився від участі у діяльності незаконних збройних формувань та залишив окуповану територію Луганщини.

«Правоохоронці встановили, що через матеріальні труднощі чоловік змушений був вступити до ремонтної роти так званого «2 армійського корпусу народної міліції ЛНР», де лагодив пошкоджену у боях військову техніку бойовиків. Проте усвідомив хибність свого кроку та виявив готовність надати свідчення щодо злочинної діяльності російсько-терористичних військ на території України», - заявили в СБУ.

Повідомляється, що контррозвідники та слідчі СБУ провели ретельну перевірку та встановили, що громадянин України не брав безпосередньої участі у бойових діях та не вчинив інших тяжких злочинів. Також він надав слідству важливі докази збройної агресії РФ в Україні.

За рішенням суду, чоловіка звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

В СБУ нагадали, що особа, крім організатора і керівника терористичної групи чи терористичної організації, яка добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність, сприяла її припиненню або розкриттю злочинів, вчинених у зв’язку із створенням або діяльністю такої групи чи організації, якщо в її діях немає складу іншого злочину, звільняється від кримінальної відповідальності.