Організатора конвертцентру затримали під час передачі працівнику СБУ $10 тисяч



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Вилучений хабар Фото: ДБР

Чоловік обіцяв платити $10 тисяч щомісяця, аби правоохоронці не вживали заходів з документування роботи незаконного конвертаційного центру

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Києві затримали організатора конвертаційного центру під час передачі $10 тисяч неправомірної вигоди службовій особі управління Служби безпеки України у Львівській області.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Досудовим розслідуванням встановлено: за неперешкоджання своїй протиправній діяльності організатор конвертаційного центру запропонував працівнику СБУ неправомірну вигоду. Чоловік обіцяв платити $10 тисяч щомісяця, аби правоохоронці не вживали належних заходів з документування роботи незаконного конвертаційного центру», - йдеться у повідомленні.

Слідчі ДБР затримали організатора конвертаційного центру в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України під час передачі неправомірної вигоди працівнику СБУ.

Досудове розслідування триває, планується обрання щодо затриманого запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру.

Кваліфікація: пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, якщо неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років із конфіскацією майна або без такого.

До слова, у Києві СБУ припинила діяльність потужного конвертцентру з оборотом 1 млрд грн на рік.