СБУ вийшла на слід вандала, який оскверняє місця єврейських поховань



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Зловмисник наніс фарбою зображення нацистської свастики та антисемітські написи на меморіальному комплексі жертвам Голокосту у Голованівську Фото: пресцентр СБУ

Під час обшуків у чоловіка знайдено карти Кіровоградської і Миколаївської областей та записи із відмітками об’єктів для вчинення актів вандалізму

Співробітники Служби безпеки України спільно із Нацполіцією встановили особу вандала, який осквернив пам’ятний знак жертвам Голокосту у Голованівську Кіровоградської області.

Про це 4 жовтня повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що зловмисник наніс фарбою зображення нацистської свастики та антисемітські написи на меморіальному комплексі, спорудженому на місці страти нацистами понад 900 євреїв у часи Другої світової війни.

«У ході слідчих дій встановлено, що один із представників мистецьких кіл Києва є фанатичним прихильником свастик та рун, які використовувались нацистами. У центрі Києва за високим парканом знаходиться декілька приватних будівель зловмисника, на території яких він виготовляв з металу різноманітні нацистські та язичницькі символи. Такою символікою киянин прикрашав своє помешкання, зовнішній фасад і паркан присадибної ділянки, дитячу кімнату та хатні речі», - заявили в СБУ.

Повідомляється, що під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено докази, які свідчать про цілеспрямовану підготовку чоловіка до вчинення актів вандалізму щодо єврейських культурних об’єктів.

«Знайдено майже 30 металевих свастик, виготовлені зловмисником у власній майстерні, карти Кіровоградської і Миколаївської областей та відповідні записи із відмітками об’єктів для вчинення актів вандалізму, аерозольні фарби сірого та чорного кольорів, які повністю збігаються із тими, якими сплюндровано місце єврейського поховання. Також правоохоронцями вилучено жорсткі диски та паперові матеріали із антисемітським змістом, електропилка, якою вирізьблювались свастики на пам’ятних знаках», - розповіли в СБУ.

Всі предмети направлено на експертизу.

Наразі у межах відкритого кримінального провадження зловмиснику повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності) та ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії зі встановлення причетності чоловіка до низки актів вандалізму щодо пам’ятних знаків жертвам Голокосту, вчинених нещодавно в Миколаївській області.

Раніше повідомлялося, що вандали осквернили пам'ятник євреям, який встановлений на місці масового вбивства у селі Богданівка в Миколаївській області.

Невідомі намалювали на пам'ятнику свастику і розмістили записку з погрозами, адресовану президенту Володимиру Зеленському, колишньому міністру транспорту Євгену Червоненку, а також директору Українського єврейського комітету.

Поліція розпочала два кримінальних провадження за фактом пошкодження пам’ятника жертвам Голокосту у Доманівському районі Миколаївщини.