У СБУ прокоментували відставку першого заступника голови відомства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

1 липня 2019 року Дмитра Нескоромного президент призначив першим заступником голови СБУ

Прессекретар СБУ не спростувала інформацію про відставку Нескоромного

Прессекретар Служби безпеки України Олена Гітлянська не змогла спростувати або підтвердити інформацію про відставку першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Про це Гітлянська сказала у коментарі «Главкому».

«По-перше, я зараз знаходжуся на лікарняному. Я не можу це вам ані підтвердити, ані спростувати», - сказала прессекретар СБУ.

Як повідомляв «Главком» посилаючись на власні джерела, президент Володимир Зеленський відправить у відставку заступника голови СБУ Нескоромного.

Нагадаємо, 1 липня 2019 року указом президента №827/2019 Дмитра Нескоромного було призначено першим заступником голови СБУ - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки.

До відома, Дмитру Нескоромному 41 рік, він підполковник. Отримав спеціальність «Правознавство» у Луганському інституті внутрішніх справ МВС України. Також закінчив Національну академію СБУ. Має кандиданську ступінь.

У 1999-му почав працювати в органах державної безпеки.

«Нескоромний всю кар'єру зробив в главку «К» (Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ), і пройшов до заступника начальника главку. Він входив в команду колишнього начальника «К» і першого заступника голови СБУ Віктора Тріпак, і брав участь у затриманні «діамантових прокурорів», – писав у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

Як зазначав Бутусов, у результаті за участь у резонансній справі з СБУ був звільнений Тріпак, а потім 27 лютого 2017 новий начальник «К» Павло Демчина звільнив і самого Нескоромного.

У 2018-му Нескоромний був заступником начальника Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.

Зазначимо, що Нескоромний – особистість непублічна. Зокрема, його світлин та аккаунтів у соцмережах нема.

Читайте також: