СБУ виявила схрони зі зброєю на Львівщині та Херсонщині (фото)



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У схроні виявлено понад 16 тисяч набоїв різного калібру Фото: СБУ

У Бориславі схованка зі зброєю була облаштована поблизу нафтових свердловин

У Львівській та Херсонській областях Служба безпеки виявила місця незаконного зберігання арсеналів зброї, боєприпасів та вибухівки.

Про це 31 жовтня повідомляє пресцентр СБУ.

Зокрема, у Бориславі зі схрону, облаштованого у нежитловій будівлі, правоохоронці вилучили 400-грамову тротилову шашку, автомат АК-47, чотири гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами до них.

«Схованка була облаштована поблизу нафтових свердловин. Зброя і боєприпаси були запаковані у мішки та сховані між бетонними плитами», - повідомили в СБУ.

Також зі схрону неподалік Нової Каховки, у лісосмузі, вилучено вісім пострілів до підствольного гранатомета ВОГ-25, дев’ять гранатометних пострілів, чотири підривних механізми, п’ять окопних та кумулятивних зарядів. Крім того, виявлено 200-грамову тротилову шашку, гранату та понад 16 тисяч набоїв різного калібру.

В обох випадках у межах кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення джерел походження засобів ураження та осіб, причетних до облаштування схронів.