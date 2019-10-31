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    СБУ виявила схрони зі зброєю на Львівщині та Херсонщині (фото)

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    <p>У схроні виявлено понад 16 тисяч набоїв різного калібру</p> - СБУ виявила схрони зі зброєю на Львівщині та Херсонщині (фото)

    У схроні виявлено понад 16 тисяч набоїв різного калібру

    Фото: СБУ

    У Бориславі схованка зі зброєю була облаштована поблизу нафтових свердловин

    У Львівській та Херсонській областях Служба безпеки виявила місця незаконного зберігання арсеналів зброї, боєприпасів та вибухівки.

    Про це 31 жовтня повідомляє пресцентр СБУ.

    Зокрема, у Бориславі зі схрону, облаштованого у нежитловій будівлі, правоохоронці вилучили 400-грамову тротилову шашку, автомат АК-47, чотири гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами до них.

    «Схованка була облаштована поблизу нафтових свердловин. Зброя і боєприпаси були запаковані у мішки та сховані між бетонними плитами», - повідомили в СБУ.

    Також зі схрону неподалік Нової Каховки, у лісосмузі, вилучено вісім пострілів до підствольного гранатомета ВОГ-25, дев’ять гранатометних пострілів, чотири підривних механізми, п’ять окопних та кумулятивних зарядів. Крім того, виявлено 200-грамову тротилову шашку, гранату та понад 16 тисяч набоїв різного калібру.

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    СБУ виявила схрони зі зброєю на Львівщині та Херсонщині (фото)
    СБУ виявила схрони зі зброєю на Львівщині та Херсонщині (фото)
    СБУ виявила схрони зі зброєю на Львівщині та Херсонщині (фото)
    СБУ виявила схрони зі зброєю на Львівщині та Херсонщині (фото)
    СБУ виявила схрони зі зброєю на Львівщині та Херсонщині (фото)
    СБУ виявила схрони зі зброєю на Львівщині та Херсонщині (фото)
    Фото: СБУ

    В обох випадках у межах кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення джерел походження засобів ураження та осіб, причетних до облаштування схронів.

    СБУ кримінал зброя Львівщина Херсонщина боєприпаси
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