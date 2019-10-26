«Мені зайти зброю забрати?»: Зеленський у Золотому посварився с добровольцем



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Президент України Володимир Зеленський

Зеленський прибув на позиції добровольців, щоб поговорити з ними про відведення сил та ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський прибув на позиції українських добровольців в районі населеного пункту Золоте, де має відбутися розведення сил та засобів. Про це повідомляє Telegram-канал «Останній блокпост #Ні капітуляції».

Зазначається, що Зеленський прибув на позиції добровольців, щоб поговорити з ними про відведення сил та ситуацію на фронті.

«Зеленський приїхав до добровольців у Золоте. Серйозна розмова про відведення і фронт», - написали в Telegram-каналі.

У процесі розмови з одним із добровольців, який хотів «обсудити і формалізувати, щоб потім не було, як у Петра Олексійовича», маючи при цьому на увазі рух «Ні капітуляції», Зеленський відповів: «Я прийшов сказати: «Зброю прибери», а ти переводиш стрілки».

Доброволець відповів, що почув президента, але має на увазі вже інше питання - чи зустрінеться Зеленський з ветеранами, щоб обговорити акції з вимогою «Ні капітуляції».

«Мені зайти зараз зброю забрати? Я не розумію, чим ми зараз завершимо розмову?» - різко відповів президент.

Після того, як доброволець ще раз спробував отримати відповідь щодо руху «Ні капітуляції», Зеленський закрив цю тему так:

«Я президент цієї країни, мені 42-й рік, я ж не лох. Я тобі прийшов і сказав: зброю прибери. Ти мене не переводь на акції».

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

Прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер 2 жовтня опублікувала лист з формулою Штайнмаєра, підписаний Кучмою.

У свою чергу глави незаконних угруповань «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник заявили, що узгодження «формули Штайнмаєра» означає визнання за «народом Донбасу права самому визначати свою долю».

25 жовтня повідомлялося, що бойовики вкотре зірвали розведення сил на Донбасі.