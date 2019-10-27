Ветерани вивезли зброю із Золотого у супроводі поліції
В районі підготовки до розведення військ у зоні ООС, зокрема Золоте-4 та Катеринівка, перебуває лише група волонтерів без зброї
Ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її у супроводі поліції із Золотого-4.
Про це заявив заступник глави Нацполіції Вадим Троян, повідомляє пресслужба МВС
«За результатами зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським та бесідою із поліцією, ветерани-добровольці, які перебувають у Золотому-4 із легальною власною зброєю вивезли її», — заявив Троян.
За його словами, зараз в районі підготовки до розведення військ у зоні ООС, зокрема Золоте-4 та Катеринівка, перебуває лише група волонтерів без зброї.
«В Золотому-4 та Катеринівці працює 6 патрулів Нацполіції, а також пункт НПУ для прийому громадян. Відповідно до рішення керівництва ООС, для забезпечення публічного порядку та безпеки туди буде направлена Нацгвардія. Громадяни можуть почуватися у безпеці», — додав він.
Нагадаємо, що 25-26 жовтня президент Зеленський перебував з візитом в Луганській області.
Будучи в Золотому, він дізнався від місцевих жителів про те, що в одному з будинків оселилися озброєні люди – представники «Національного корпусу», які виступають проти розведення сил в цьому місці.