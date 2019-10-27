  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ветерани вивезли зброю із Золотого у супроводі поліції

    • Розсилка
    Президент України Володимир Зеленський жорстко розмовляв з представниками &laquo;Національного корпусу&raquo; в Золотому - Ветерани вивезли зброю із Золотого у супроводі поліції
    Президент України Володимир Зеленський жорстко розмовляв з представниками «Національного корпусу» в Золотому

    В районі підготовки до розведення військ у зоні ООС, зокрема Золоте-4 та Катеринівка, перебуває лише група волонтерів без зброї

    Ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її у супроводі поліції із Золотого-4.

    Про це заявив заступник глави Нацполіції Вадим Троян, повідомляє пресслужба МВС

    «За результатами зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським та бесідою із поліцією, ветерани-добровольці, які перебувають у Золотому-4 із легальною власною зброєю вивезли її», — заявив Троян.

    За його словами, зараз в районі підготовки до розведення військ у зоні ООС, зокрема Золоте-4 та Катеринівка, перебуває лише група волонтерів без зброї.

    «В Золотому-4 та Катеринівці працює 6 патрулів Нацполіції, а також пункт НПУ для прийому громадян. Відповідно до рішення керівництва ООС, для забезпечення публічного порядку та безпеки туди буде направлена Нацгвардія. Громадяни можуть почуватися у безпеці», — додав він.

    Нагадаємо, що 25-26 жовтня президент Зеленський перебував з візитом в Луганській області. 

    Будучи в Золотому, він дізнався від місцевих жителів про те, що в одному з будинків оселилися озброєні люди – представники «Національного корпусу», які виступають проти розведення сил в цьому місці.

    МВС Донбас зброя Нацгвардія добровольці Вадим Троян
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ