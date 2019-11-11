СБУ заблокувала виплати пенсій бойовикам та померлим в ОРДЛО



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Контррозвідка СБУ викрила нарахування незаконних соцвиплат мешканцям ОРДЛО, серед яких бойовики квазіреспублік Фото: ssu.gov.ua

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи вилучено понад 800 незаконно оформлених банківських карток та документи, які доводять багатомільйонні оборудки із соціальними виплатами

На Харківщині контррозвідники та слідчі Служби безпеки України викрили механізм фінансування терористичних організацій «Л/ДНР» через оборудки із соціальними виплатами. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Організував протиправну схему переселенець із Луганщини, який тривалий час проживає в Харкові. За грошову винагороду ділок пропонував мешканцям тимчасово окупованих територій сприяння в протиправному нарахуванні пенсій та інших видів державної соціальної допомоги.

За сприяння співробітників управлінь пенсійного фонду, праці та соціального захисту населення, а також працівників банківських установ ділок оформлював документи на громадян, які постійно проживають в ОРДЛО.

Серед них виявлено бойовиків терористичних організацій «Л/ДНР», а також померлих осіб. Під час восьми обшуків за місцями проживання фігурантів справи вилучено понад 800 незаконно оформлених банківських карток та документи, які доводять багатомільйонні оборудки із соціальними виплатами.

Фото: ssu.gov.ua

Наразі організатору протиправної схеми повідомлено про підозру.

Тривають слідчі дії для з`ясування реальних масштабів оборудки та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Викриття незаконної схеми здійснювалось під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.