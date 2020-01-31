СБУ запобігла подвійному замовному вбивству у Грузії (фото, відео)



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Фото: пресцентр СБУ

Правоохоронці затримали в Харкові представника вітчизняних кримінальних кіл, залученого до організовування замовного вбивства в Грузії

Служба безпеки України під час багатоходової спільної спецоперації зі Службою державної безпеки Грузії запобігла подвійному вбивству на території закавказької країни. Про це 30 січня поінформували у пресцентрі СБУ.

«У межах розпочатого кримінального провадження оперативники та слідчі спецслужби за участю грузинських колег установили, що організаторами злочину є троє представників кримінальних кіл з України та Грузії. Вони діяли за вказівкою ватажків одного з грузинських злочинних угруповань, які планували «усунути» двох своїх грузинських конкурентів», – розповіли у пресслужбі.

За версією правоохоронців, через українського спільника замовники підшукали «кілера», який погодився виконати завдання за $20 тис.

«Убивці було передано інформацію, зокрема фото- та відеоматеріали, особисті дані потенційних жертв, додатково оплачений переліт до Тбілісі та організовано зустріч із грузинськими фігурантами справи. На території Грузії під час контрольованих правоохоронцями зустрічей один з організаторів замовлення передав кілеру $4 тис. авансу, автомат та вибухівку для здійснення злочину», – додали у пресслужбі.

Правоохоронці затримали в Харкові представника вітчизняних кримінальних кіл, залученого до організовування замовного вбивства. Його повідомили про підозру у скоєнні злочину за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Шевченківський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів без права внесення застави.

Одночасно Служба державної безпеки Грузії спільно з іншими правоохоронними органами країни затримала двох місцевих жителів – організаторів замовлення, а також провела низку обшуків за місцем проживання фігурантів провадження.