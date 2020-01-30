Посадовця столичного комунального підприємства затримано на хабарі (фото)



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Затримали чиновника на робочому місці після отримання 24 тис. грн Фото: Прокуратура Києва

Головний енергетик підприємства підозрюється у вимаганні хабара від підприємця

Столичними правоохоронцями затримано головного енергетика Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва» за підозрою в отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

За версією слідства, посадовець вимагав у підприємця 24 тисячі гривень за надання дозволів на розміщення рекламних засобів.

Затримали чиновника на робочому місці після отримання обумовленої суми.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Затриманому готується повідомлення про підозру за ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою) та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, нещодавно слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, затримали начальника відділу Головного управління ДФС у Київській області під час одержання неправомірної вигоди в сумі 20 тисяч гривень.