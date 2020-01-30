СБУ впіймала на хабарі начальника житомирської поліції



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Фото: СБУ

На хабарі попався начальник сектору кримінальної поліції одного із райвідділів Нацполіції Житомирщини

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному отриманні неправомірної вигоди начальника сектору кримінальної поліції одного із райвідділів Нацполіції Житомирщини. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники встановили, що посадовець вимагав від місцевого приватного підприємця щомісячні хабарі. За це він обіцяв комерсанту не втручатися у його господарську діяльність.

Спочатку підприємець передавав здирнику гроші особисто, потім – перераховував на банківську картку. Правоохоронці задокументували кілька таких «траншів».

Під час обшуків за місцем служби поліцейського вилучено банківську картку, на яку надходили хабарі та мобільні телефони, з доказами неправомірних дій посадовця.

У межах кримінального провадження розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

Заходи із викриття проводили співробітники управління Служби безпеки України в Житомирській області спільно з теруправлінням ДБР у Хмельницьку під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.