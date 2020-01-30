Із 2014 року СБУ не пустила в Україну понад п'ять тисяч росіян



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Минулого року в Україну не пустили 675 громадян РФ

Служба безпеки України з 2014 року не пустила до України 5024 росіянина, йдеться у повідомленні СБУ на сторінці у Facebook.

«Усього з 2014 року СБУ не пустила до України 5024 росіянина», - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними СБУ, у 2019 році в Україну не пустили 675 громадян РФ.

Нагадаємо, минулого тижня прикордонники не впустили в Україну трьох російських політиків.

Держприкордонслужба повідомила, що в аеропорту «Запоріжжя» прикордонний контроль на в’їзд в Україну не пройшла група акторів з Російської Федерації. Вони прибули рейсом з Варшави. Під час оформлення стосовно одного з іноземців спрацювала база даних – громадянин Росії незаконно відвідував окуповану територію Криму. Прикордонники відмовили йому у перетині кордону, а також довели рішення про заборону в’їзду на територію нашої держави і проставили відмітку в паспортному документі. Ще троє росіян не змогли пояснити доцільності та мети свого перебування в Україні.

До слова, напередодні СБУ накрила у Києві велику «ботоферму», створену росіянами. За даними Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, угруповання мало понад 500 активних акаунтів. Через ці профілі та спільноти його учасники поширювали у соцмережах недостовірну інформацію, підбурювали протестні настрої, а також здійснювали інформаційні атаки на акаунти вітчизняних високопосадовців. Кінцевою метою замовників було зниження довіри громадян до державних інституцій через розповсюдження недостовірної інформації щодо економічної та соціальної ситуації в Україні.