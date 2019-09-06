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    СБУ запустила аудит з метою скоротити чисельність персоналу

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    СБУ запустила аудит з метою скоротити чисельність персоналу

    Служба безпеки України також планує позбавити підрозділи дублюючих функцій

    Служба безпеки України запустила функціональний аудит своїх структурних підрозділів. Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ в Facebook.

    Повідомляється, що в Службі безпеки почався функціональний аудит структурних підрозділів у зв'язку з реформуванням і наближенням до стандартів спецслужб країн Євросоюзу і НАТО.

    «Робочі групи, створені СБУ для організації та проведення аналізу, повинні визначити ефективність підрозділів української спецслужби, виявити можливе дублювання завдань за напрямками діяльності», - йдеться в повідомленні.

    Крім того, передбачається, що аудит дозволить оптимізувати чисельність СБУ. За підсумками аудиту будуть сформовані відповідні пропозиції щодо реалізації пріоритетних завдань у сфері реформування СБУ.

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