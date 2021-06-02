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    Мирне врегулювання ситуації на Донбасі: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

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    Зеленський доручив Кабміну активізувати процес мирного врегулювання на Донбасі - Мирне врегулювання ситуації на Донбасі: Зеленський ввів у дію рішення РНБО
    Зеленський доручив Кабміну активізувати процес мирного врегулювання на Донбасі
    Фото з відкритих джерел

    Протягом 2021 року уряду необхідно завершити облаштування контрольних пунктів в'їзду-виїзду в ОРДЛО

    Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної оборони і безпеки України Про активізацію процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Відповідний указ був підписаний 2 червня. Про це повідомляє пресслужба офісу президента.

    Згідно з указом, Кабінету Міністрів необхідно за два місяці підготувати законопроєкти про впровадження на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей правосуддя перехідного періоду та внести їх у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради.

    Уряд також має за три місяці відпрацювати із залученням СБУ питання про відкликання мережевих ресурсів, які виділені в користування операторам телекомунікацій, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій і Луганській областях або використовуються в інформаційній агресії Росії проти України.

    Крім того, за шість місяців Кабмін повинен забезпечити розгортання загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7 на базі Концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення як оператора державного мультиплекса. При цьому уряд також має забезпечити радіомовлення в середньохвильовому діапазоні, в тому числі зі спеціальним контентом, з метою покриття територій ОРДЛО сигналом українських радіостанцій.

    Протягом 2021 року уряду необхідно завершити облаштування контрольних пунктів в'їзду-виїзду в ОРДЛО, а також створення поблизу кожного контрольного пункту гуманітарно-логістичних центрів, сервісних центрів для надання соціальних, адміністративних, банківських, медичних, поштових та інших послуг.

    Крім того, Зеленський доручив Головнокомандувачу Збройних сил України в шестимісячний термін завершити виконання заходів щодо посилення охорони і оборони десантно небезпечних ділянок українського узбережжя Чорного і Азовського морів, а також об'єктів критичної інфраструктури в Донецькій і Луганській областях.

    До слова, президент Володимир Зеленський офіційно скликав засідання Ради національної безпеки і оборони. РНБО збереться в Офісі президента у п'ятницю, 4 червня.

    Теги: Кабмін СБУ РНБО ОРДЛО Володимир Зеленський президент уряд указ
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    Мирне врегулювання ситуації на Донбасі: Зеленський ввів у дію рішення РНБО