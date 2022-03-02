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    СБУ затримала коректувальника вогню на Івано-Франківський аеродром

    Напередодні ракетно-бомбового удару Росії по Україні диверсант передав інформацію про місце знаходження військового об&rsquo;єкта країні-агресору. - СБУ затримала коректувальника вогню на Івано-Франківський аеродром
    Напередодні ракетно-бомбового удару Росії по Україні диверсант передав інформацію про місце знаходження військового об’єкта країні-агресору.
    фото: СБУ

    Зраднику світить 15 років тюрми

    Служба безпеки спільно з поліцією та спеціалізованою прокуратурою затримала коректувальника вогню, який навів удар російського «Калібру» на Івано-Франківський аеродром. Про це повідомляє управління СБУ в області.

    Зрадник України прибув у Івано-Франківськ 22 лютого. Він заселився в мотель неподалік аеродрому.

    23 лютого, напередодні ракетно-бомбового удару Росії по Україні він передав інформацію про місце знаходження військового об’єкта в Росію.

    У результаті потрапляння ракет по аеродрому, його інфраструктура була зруйнована.

    Після цього коректувальник доповів про результат удару в РФ.

    Диверсант був затриманий «на гарячому», коли намагався здійснити наступний злочин, спрямований на зниження нашої обороноздатності.

    За статтею «Державна зрада» він буде засуджений до 15 років ув’язнення.

    Теги: СБУ війна Івано-Франківськ державна зрада
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    СБУ затримала коректувальника вогню на Івано-Франківський аеродром