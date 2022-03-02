СБУ затримала коректувальника вогню на Івано-Франківський аеродром

Напередодні ракетно-бомбового удару Росії по Україні диверсант передав інформацію про місце знаходження військового об’єкта країні-агресору.

Напередодні ракетно-бомбового удару Росії по Україні диверсант передав інформацію про місце знаходження військового об’єкта країні-агресору.

Зраднику світить 15 років тюрми

Служба безпеки спільно з поліцією та спеціалізованою прокуратурою затримала коректувальника вогню, який навів удар російського «Калібру» на Івано-Франківський аеродром. Про це повідомляє управління СБУ в області.

Зрадник України прибув у Івано-Франківськ 22 лютого. Він заселився в мотель неподалік аеродрому.

23 лютого, напередодні ракетно-бомбового удару Росії по Україні він передав інформацію про місце знаходження військового об’єкта в Росію.

У результаті потрапляння ракет по аеродрому, його інфраструктура була зруйнована.

Після цього коректувальник доповів про результат удару в РФ.

Диверсант був затриманий «на гарячому», коли намагався здійснити наступний злочин, спрямований на зниження нашої обороноздатності.

За статтею «Державна зрада» він буде засуджений до 15 років ув’язнення.