Під Харковом Збройні сили розбили елітний російський підрозділ – Арестович

Наші підрозділи під Харковом сходили навіть у контратаки

Арестович: «Розгромили 200-у бригаду противника»

Під час захисту Харкова та області був знищений елітний російський підрозділ. Йдеться про 200-у окрему мотострілецьку бригаду, повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу.

«Ми знищуємо противника, працює авіація та артилерія. Вчора був день повітряних ударів і під Києвом, і під Миколаєвом, і в інших містах. Наші підрозділи під Харковом сходили навіть у контратаки та розгромили 200-у бригаду противника. Один із найкращих та елітних підрозділів Збройних сил Російської Федерації. Тому наші воїни перемагають», – наголосив він.

Нагадаємо, станом на сьомий день повномасштабного вторгнення російського окупанта, його втрати складають 5840 осіб.