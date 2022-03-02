  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Під Харковом Збройні сили розбили елітний російський підрозділ – Арестович

    Наші підрозділи під Харковом сходили навіть у контратаки&nbsp; - Під Харковом Збройні сили розбили елітний російський підрозділ – Арестович
    Наші підрозділи під Харковом сходили навіть у контратаки 
    фото: пресслужба ЗСУ

    Арестович: «Розгромили 200-у бригаду противника»

    Під час захисту Харкова та області був знищений елітний російський підрозділ. Йдеться про 200-у окрему мотострілецьку бригаду, повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу.

    «Ми знищуємо противника, працює авіація та артилерія. Вчора був день повітряних ударів і під Києвом, і під Миколаєвом, і в інших містах. Наші підрозділи під Харковом сходили навіть у контратаки та розгромили 200-у бригаду противника. Один із найкращих та елітних підрозділів Збройних сил Російської Федерації. Тому наші воїни перемагають», – наголосив він.

    Нагадаємо, станом на сьомий день повномасштабного вторгнення російського окупанта, його втрати складають 5840 осіб.

    Читайте також: Сьома доба протистояння: оперативні дані Генштабу
    Теги: Харків війна Олексій Арестович #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Під Харковом Збройні сили розбили елітний російський підрозділ – Арестович