Продуктові набори для мам та пенсіонерів Києва відправив Фонд Ріната Ахметова

Насамперед допомога розрахована на молодих мам та людей похилого віку

100 тисяч продуктових наборів виживання (перші 10 тисяч з яких буде відвантажено вже цього тижня) Фонд Ріната Ахметова передає до Києва.

Розподіленням буде займатися Гуманітарний штаб столиці.

Також гуманітарна допомога буде направлена до Донецької та Запорізької області, а до також інших регіонів, де ситуація є найбільш складною.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» просить «Червоний хрест» допомогти з евакуацією людей з Волновахи.

Нещодавно, Польща, Болгарія, Грузія, Румунія та Туреччина пропускатимуть український транспорт без міжнародних дозволів.

Також, напруга на західному кордоні спадає: потік українських біженців зменшився.

Раніше, міграційна служба тимчасово припинила видачу паспортів.

За останні п’ять днів в Україну повернулися 80 тис. українських громадян, переважна більшість яких – чоловіки.

За даними ООН, вторгнення Росії спричинило появу вже понад пів мільйона біженців з України.