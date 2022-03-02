  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Продуктові набори для мам та пенсіонерів Києва відправив Фонд Ріната Ахметова

    Продуктові набори для мам та пенсіонерів Києва відправив Фонд Ріната Ахметова
    фото з відкритих джерел

    Насамперед допомога розрахована на молодих мам та людей похилого віку

    100 тисяч продуктових наборів виживання (перші 10 тисяч з яких буде відвантажено вже цього тижня) Фонд Ріната Ахметова передає до Києва.

    Розподіленням буде займатися Гуманітарний штаб столиці.

    Також гуманітарна допомога буде направлена до Донецької та Запорізької області, а до також інших регіонів, де ситуація є найбільш складною.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» просить «Червоний хрест» допомогти з евакуацією людей з Волновахи.

    Нещодавно, Польща, Болгарія, Грузія, Румунія та Туреччина пропускатимуть український транспорт без міжнародних дозволів.

    Також, напруга на західному кордоні спадає: потік українських біженців зменшився.

    Раніше, міграційна служба тимчасово припинила видачу паспортів.

    За останні п’ять днів в Україну повернулися 80 тис. українських громадян, переважна більшість яких – чоловіки.

    За даними ООН, вторгнення Росії спричинило появу вже понад пів мільйона біженців з України.

    Читайте також: «Укрзалізниця» відправляє два евакуаційні поїзди з Одеси до Чернівців та Ужгорода
    Теги: Росія війна Рінат Ахметов гуманітарна допомога Україна населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Продуктові набори для мам та пенсіонерів Києва відправив Фонд Ріната Ахметова