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    Подарунки від Данії: до України прибули 2,7 тис. протитанкових гранатометів

    M72 LAW &mdash; це американська реактивна протитанкова граната, що перебуває на озброєнні Збройних сил США з 1963 року та в арміях багатьох інших країн - Подарунки від Данії: до України прибули 2,7 тис. протитанкових гранатометів
    M72 LAW — це американська реактивна протитанкова граната, що перебуває на озброєнні Збройних сил США з 1963 року та в арміях багатьох інших країн

    Протитанкові засоби M72 EC LAW вже в Україні

    До України прибула чергова партія озброєння з Данії. Країна передала 2,7 тисячі одиниць протитанкових гранатометів. Про це поінформувало Міноборони Данії.

    «Вчора в Україну доставили останню партію з 2700 протитанкових засобів M72 EC LAW», йдеться в повідомленні.

    Окрім протитанкових гранатометів, Данія передала пересувний госпіталь, який може приймати 30 осіб, у ньому можна лікувати кілька сотень людей на день. Також в Україну відправлено гігієнічні сумки та жилети безпеки.

    Як повідомлялось, майже 90% українців вірять у перемогу нашої держави над російським загарбником. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».Віра у перемогу переважає в усіх регіонах країни. 98% опитаних підтримують діяльність Збройних Сил України, 93% підтримують діяльність Президента Зеленського, 84% підтримують дії місцевих голів.

    Нагадаємо, втрати мільярдерів із Росії зросли вдвічі після нападу на Україну.


    Теги: Росія санкції війна Данія Україна #stoprussia
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    Подарунки від Данії: до України прибули 2,7 тис. протитанкових гранатометів