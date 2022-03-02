Подарунки від Данії: до України прибули 2,7 тис. протитанкових гранатометів

M72 LAW — це американська реактивна протитанкова граната, що перебуває на озброєнні Збройних сил США з 1963 року та в арміях багатьох інших країн

M72 LAW — це американська реактивна протитанкова граната, що перебуває на озброєнні Збройних сил США з 1963 року та в арміях багатьох інших країн

Протитанкові засоби M72 EC LAW вже в Україні

До України прибула чергова партія озброєння з Данії. Країна передала 2,7 тисячі одиниць протитанкових гранатометів. Про це поінформувало Міноборони Данії.

Tirsdag aften landede det danske Hercules-fly igen sikkert på dansk grund, efter den sidste sending panserværnsvåben til Ukraine var blevet afleveret. Tak for indsatsen! #dkforsvar #dkpol pic.twitter.com/nZa4OeNgrV — Forsvarsministeriet/Danish MoD (@Forsvarsmin) March 1, 2022

«Вчора в Україну доставили останню партію з 2700 протитанкових засобів M72 EC LAW», – йдеться в повідомленні.

Окрім протитанкових гранатометів, Данія передала пересувний госпіталь, який може приймати 30 осіб, у ньому можна лікувати кілька сотень людей на день. Також в Україну відправлено гігієнічні сумки та жилети безпеки.

Як повідомлялось, майже 90% українців вірять у перемогу нашої держави над російським загарбником. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».Віра у перемогу переважає в усіх регіонах країни. 98% опитаних підтримують діяльність Збройних Сил України, 93% підтримують діяльність Президента Зеленського, 84% підтримують дії місцевих голів.

Нагадаємо, втрати мільярдерів із Росії зросли вдвічі після нападу на Україну.



