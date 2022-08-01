СБУ викрила шістьох колаборантів, які допомагають ворогу

Колаборанти добровільно пішли на співпрацю з окупантами

Співробітники Служби безпеки України встановили особи та зібрали докази злочинної діяльності ще шістьох колаборантів. Мова йде про двох «топчиновників» фейкової влади Маріуполя, трьох «посадовців» з так званої «ЛНР» і колишнього керівника об’єктів критичної інфраструктури Херсона, який сьогодні веде активну агітацію на користь загарбників. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Доведено, що усі вони добровільно пішли на співпрацю з ворогом та допомагають РФ у встановленні та підтримці окупаційних режимів на тимчасово окупованих територіях.

«Так, колаборант з Херсонщини до початку військової агресії РФ обіймав керівні посади на об’єктах авіаційної галузі. Після 24 лютого його мобілізували до тероборони Херсона. Та вже в березні він перейшов на бік ворога і почав виступати з заявами про приєднання Херсонщини до РФ у проросійських медіа», – йдеться в повідомленні.

Також зловмисник неодноразово, звертаючись до українських військовослужбовців, закликав їх скласти зброю та підтримати окупантів. Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Ще одна колаборантка добровільно погодилася очолити так звану громадську приймальню руху «Донецька республіка» у Маріуполі. Тепер до її «посадових обов’язків» входить, серед іншого, організація і проведення незаконних виборів та референдуму в українському місті-герої.

«Зрадив присязі і депутат Маріупольської міськради від забороненої в Україні партії ОПЗЖ. За це окупанти «довірили» йому посаду «заступника голови адміністрації міста Маріуполя» у сфері житлово-комунального господарства», – зазначили в СБУ.

Підозру від СБУ також отримав фейковий прокурор із Новоайдара на Луганщині. Він прийняв від ворога пропозицію обійняти посаду «виконувача обов’язків прокурора Новоайдарського району ЛНР». За лояльність до окупаційної влади зловмисник позбувся статусу т.в.о. Тож наразі у новому статусі виносить обвинувальні вироки українським патріотам. Він активно допомагає окупантам переслідувати проукраїнських земляків і придушувати їхній спротив окупаційному режиму.

Відповідатимуть за законом і дві «чиновниці» окупаційної влади на Луганщині. Одна з них пішла на угоду з ворогом та очолила так зване «територіальне відділення Державної установи – Республіканський центр зайнятості ЛНР в Біловодському районі». Інша погодилася виконувати обов’язки «головного лікаря Сватівської міжрайонної санітарно-епідеміологічної станції ЛНР».

Відносно усіх цих «чиновників» СБУ проводить досудове розслідування за статтею 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Усім їм доведеться відповідати за законом за співпрацю з ворогом.

Раніше повідомлялося, що СБУ ідентифікувала всіх зрадників, які вступили до окупаційного «МВД» на Херсонщині.