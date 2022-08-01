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СБУ викрила зрадників, які готували «референдум» на Херсонщині (відео)

Тетяна Кушнерик
Вчора, 10:46 glavcom.ua
СБУ викрила зрадників, які готували «референдум» на Херсонщині (відео)
Викриті плани росіян щодо приєднання загарбаних територій у Херсонській області 
фото з відкритих джерел

Українці чинять активний спротив та очікують звільнення 

Росія разом з колаборантами готувала так званий «референдум» у Херсонській області. Проте Служба безпеки розкрила плани окупантів та викрила організаторів. Про це повідомляє СБУ.

Кремль намагається «приєднати» південні регіони України до складу Росії та легітимізувати цей процес. Окупанти вже розробили концепцію з прив'язкою до дат. 

Основну роль у проведенні «референдуму» віддали прокремлівському руху «Волонтери zа Росію». Учасники повинні зімітувати в регіоні підтримку окупантів місцевими жителями, а також створити постановочні сюжети для російських телеканалів.

СБУ зазначає, що жителі Херсонської області не підтримують плани Росії. Водночас колаборанти «доповідають» своїм російським кураторам, що українці проти «приєднання», чинять активний спротив та очікують звільнення. 

Спецслужба встановила особи та місцеперебування зрадників та їхніх координаторів. 

Нагадаємо, за даними розвідки, Росія не досягла своєї головної мети – окупувати Україну – і готується до приєднання вже захоплених територій. 

Як відомо, тимчасово захопленій території Херсонщини самопроголошеною окупаційною владою на 1 травня планувалося проведення так званого референдуму. Але його так і не було.

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Теги: СБУ референдум Херсонщина

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