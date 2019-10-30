СБУ затримала на Черкащині агента ФСБ з секретними військовими документами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мешканець Черкащини був завербований кадровим офіцером ФСБ РФ

У Черкаській області контррозвідники СБУ затримали агента російського ФСБ під час одержання таємних матеріалів оборонної сфери України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Оперативники та слідчі СБУ встановили, що мешканець Черкащини був завербований кадровим офіцером ФСБ РФ на території країни-агресора. За гроші він погодився виконувати завдання зі збору та передачі розвідувальної інформації щодо обороноздатності України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для отримання документів з обмеженим доступом агент російської спецслужби встановлював контакти з військовослужбовцями Збройних сил України. Для передачі зібраних відомостей російські куратори надали агенту спеціальний технічний засіб із вмонтованою камерою та «відпрацювали» канали зв’язку.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, поінформували в СБУ.

Раніше стало відомо, що СБУ вивезла з окупованого Донбасу російського спецагента.