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    СБУ затримала терориста угруповання «ЛНР»

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    <span>Контррозвідникам СБУ вдалося встановити місцезнаходження зловмисника і затримати його</span> - СБУ затримала терориста угруповання «ЛНР»
    Контррозвідникам СБУ вдалося встановити місцезнаходження зловмисника і затримати його

    Бойовик обстрілював позиції ЗСУ біля Щастя на Луганщині

    Співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали в Луганській області бойовика терористичного угрупування «ЛНР», який брав активну участь у бойових діях проти ЗСУ. Про це повідомляє прес-служба СБУ в понеділок, 28 жовтня.

    За даними спецслужби, затриманий - місцевий житель, який залучався до незаконних збройних формувань у 2015 році з метою отримання заробітку. Після навчання чоловік був зарахований в «гаубично-артилерійський дивізіон» і почав брати участь в обстрілі позицій українських військовослужбовців і житлових масивів міста Щастя в Луганській області.

    Пізніше, розчарувавшись у розмірі грошових виплат, він перебрався до рідних на підконтрольній Україні території. Контррозвідникам СБУ вдалося встановити місцезнаходження зловмисника і затримати його.

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    СБУ затримала терориста угруповання «ЛНР»
    СБУ затримала терориста угруповання «ЛНР»

    На цей момент чоловікові повідомили про підозру за статтею про створення терористичної групи або терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Триває досудове слідство.

     

    окупанти бойовики на Донбасі СБУ ЗСУ ЛНР тероризм слідство
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