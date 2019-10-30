СБУ вивезла з окупованого Донбасу російського спецагента
Чоловік став свідком злочинів терористів, зокрема незаконного утримання і тортур полонених військовослужбовців Збройних Сил України
Служба безпеки провела спецоперацію і вивела з тимчасово окупованої території Донеччини колишнього представника так званого «Центру спеціальних операцій «МДБ ДНР». Ця структура була створена спецслужбами РФ і повністю ними контролюється.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
«Чоловік став свідком злочинів терористів, зокрема незаконного утримання і тортур полонених військовослужбовців Збройних Сил України, а також протиправної діяльності російських спецслужб. Згодом він виявив готовність залишити ОРДО для надання українським контррозвідникам цієї інформації», - йдеться у повідомленні.
Проведена перевірка підтвердила, що колишній учасник незаконних збройних формувань не брав безпосередньої участі у бойових діях, не вчиняв інших тяжких та особливо тяжких злочинів. Суд, який врахував надану інформацію та допомогу слідству, звільнив його від кримінальної відповідальності.
Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримала колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.
У доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat зазначається, що Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH-17 та був свідком цих подій.
5 вересня Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Цемаха включили до списків на обмін полоненими з української сторони.
Нагадаємо, влада Нідерландів намагалася запобігти передачі Росії свідка у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимира Цемаха.
Як повідомлялося, член колегії МВС та радник Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що свідчення Володимира Цемаха у справі MH17 переоцінені і його треба видати РФ в рамках обмінного процесу.
Про те, що нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як він відправився в Росію, також повідомив і президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що через свідка у справі про збитий Boeing процес переговорів з Москвою міг зірватися.
Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.
Натомість у РФ запевняють, що Нідерланди не просили про екстрадицію Цемаха.