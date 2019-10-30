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    СБУ вивезла з окупованого Донбасу російського спецагента

    • Розсилка
    СБУ вивезла з окупованого Донбасу російського спецагента

    Чоловік став свідком злочинів терористів, зокрема незаконного утримання і тортур полонених військовослужбовців Збройних Сил України

    Служба безпеки провела спецоперацію і вивела з тимчасово окупованої території Донеччини колишнього представника так званого «Центру спеціальних операцій «МДБ ДНР». Ця структура була створена спецслужбами РФ і повністю ними контролюється.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    «Чоловік став свідком злочинів терористів, зокрема незаконного утримання і тортур полонених військовослужбовців Збройних Сил України, а також протиправної діяльності російських спецслужб. Згодом він виявив готовність залишити ОРДО для надання українським контррозвідникам цієї інформації», - йдеться у повідомленні.

    Проведена перевірка підтвердила, що колишній учасник незаконних збройних формувань не брав безпосередньої участі у бойових діях, не вчиняв інших тяжких та особливо тяжких злочинів. Суд, який врахував надану інформацію та допомогу слідству, звільнив його від кримінальної відповідальності.

    СБУ нагадує, що особа, крім організатора і керівника терористичної групи чи терористичної організації, яка добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність, сприяла її припиненню або розкриттю злочинів, вчинених у зв’язку із створенням або діяльністю такої групи чи організації, якщо в її діях немає складу іншого злочину, звільняється від кримінальної відповідальності.

    Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримала колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

    У доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat зазначається, що Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH-17 та був свідком цих подій.

    5 вересня Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Цемаха включили до списків на обмін полоненими з української сторони. 

    Нагадаємо, влада Нідерландів намагалася запобігти передачі Росії свідка у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимира Цемаха.

    Як повідомлялося, член колегії МВС та радник Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що свідчення Володимира Цемаха у справі MH17 переоцінені і його треба видати РФ в рамках обмінного процесу.

    Про те, що нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як він відправився в Росію, також повідомив і президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що через свідка у справі про збитий Boeing процес переговорів з Москвою міг зірватися.

    Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.

    Натомість у РФ запевняють, що Нідерланди не просили про екстрадицію Цемаха.

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