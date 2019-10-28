ФСБ Росії висунула кримському активісту Приходьку звинувачення у тероризмі



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Кримський активіст Олег Приходько Фото: Радіо Свобода

Олегу Приходьку ставлять за провину підготовку до теракту, а також у незаконному виготовленні вибухових речовин

Російська ФСБ висунула звинувачення жителю Криму, проукраїнському активісту Олегу Приходьку, якого звинувачують у підготовці до терористичного акту і в незаконному виготовленні вибухових речовин.

Про це «Крим.Реалії» повідомив адвокат Назім Шеіхмамбетов.

«Сьогодні відбулися слідчі дії з політв'язнем громадянином України Приходьком Олегом Аркадійовичем. Йому було пред'явлено звинувачення, а також слідчий ознайомив нас з постановою щодо призначення ряду експертиз - це амбулаторно-психіатрична експертиза, біологічна, вибухотехнічна та комплексна лінгвістична експертиза. В частині обвинувачення Олегу Приходьку ставлять за провину підготовку до теракту за ч.1 ст.30 КК Росії і ч.1 ст.205 КК Росії, а також у незаконному виготовленні вибухових речовин за ч.1 ст. 223-1 КК Росії», - розповів адвокат.

Ранішу український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової через те, що кримському активісту Олегу Приходьку не віддають ліки та окуляри, які йому передали родичі.

Нагадаємо, у середині жовтня заарештованому в анексованому Криму проукраїнському активісту Олегу Приходьку рідні передали необхідні йому ліки.

Про затримання проукраїнського активіста в Криму Олега Приходькавранці 10 жовтня повідомив український політик з Євпаторії, народний депутат України сьомого скликання Едуард Леонов. Також була затримана дружина активіста Любов Приходько.

Співробітники ФСБ інкримінують Приходьку статті російського кримінального кодексу 223-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин) і 205 (терористичний акт). Пізніше стало відомо, що Приходька звинувачують у підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Криму заарештував активіста на два місяці. Він буде перебувати в СІЗО до 10 грудня.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі) через арешт в Криму проукраїнського активіста.