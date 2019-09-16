  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    СБУ затримала наркоторговця, який перебував у міжнародному розшуку

    • Розсилка
    СБУ затримала наркоторговця, який перебував у міжнародному розшуку

    Наразі до затриманого судом застосовано тимчасовий арешт терміном 40 діб до надходження запиту про його екстрадицію

    У Черкаській області затримано громадянина однієї з країн Західної Азії, який знаходився у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за контрабанду великих партій наркотиків. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

    Згідно з отриманими спецслужбою даними, іноземець переховувався на території України від кримінального переслідування за участь у транснаціональному угрупованні як наркокур’єр кокаїну.

    Співробітники Служби безпеки України затримали зловмисника у центрі міста Умань.

    Наразі до затриманого судом застосовано тимчасовий арешт терміном 40 діб до надходження запиту про його екстрадицію.

    Операція із викриття зловмисника проводилась спільно із прокуратурою області.

    Читайте також
    СБУ арешт наркотики Умань
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ