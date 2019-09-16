СБУ затримала наркоторговця, який перебував у міжнародному розшуку



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Наразі до затриманого судом застосовано тимчасовий арешт терміном 40 діб до надходження запиту про його екстрадицію

У Черкаській області затримано громадянина однієї з країн Західної Азії, який знаходився у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за контрабанду великих партій наркотиків. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Згідно з отриманими спецслужбою даними, іноземець переховувався на території України від кримінального переслідування за участь у транснаціональному угрупованні як наркокур’єр кокаїну.

Співробітники Служби безпеки України затримали зловмисника у центрі міста Умань.

Наразі до затриманого судом застосовано тимчасовий арешт терміном 40 діб до надходження запиту про його екстрадицію.

Операція із викриття зловмисника проводилась спільно із прокуратурою області.