СБУ затримала наркоторговця, який перебував у міжнародному розшуку
Наразі до затриманого судом застосовано тимчасовий арешт терміном 40 діб до надходження запиту про його екстрадицію
У Черкаській області затримано громадянина однієї з країн Західної Азії, який знаходився у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за контрабанду великих партій наркотиків. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.
Згідно з отриманими спецслужбою даними, іноземець переховувався на території України від кримінального переслідування за участь у транснаціональному угрупованні як наркокур’єр кокаїну.
Співробітники Служби безпеки України затримали зловмисника у центрі міста Умань.
Наразі до затриманого судом застосовано тимчасовий арешт терміном 40 діб до надходження запиту про його екстрадицію.
Операція із викриття зловмисника проводилась спільно із прокуратурою області.