Суд наклав арешт на підконтрольну ексміністру доходів і зборів Клименку нерухомість на Київщині



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Колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко

Вся нерухомість знаходиться в Козині Київської області

Печерський районний суд Києва наклав арешт на підконтрольну колишньому міністрові доходів і зборів Олександрові Клименку нерухомість у Київській області, зокрема п'ять земельних ділянок та три будинки. Про це йдеться в матеріалах суду.

10 вересня суд розглянув клопотання Генеральної прокуратури і наклав арешт на майно ТОВ «КУА «Ексельсіор» (колишня назва - ТОВ «КУА «Юніон Фінанс»), підконтрольне Клименку, а саме недобудований будинок, земельну ділянку площею 0,0173 га, земельну ділянку площею 0,1569 га, дві земельні ділянки площею по 0,3 га, земельну ділянку площею 0,1977 га, житловий будинок площею 780,6 кв. м і житловий будинок площею 433,2 кв. м.

Вся нерухомість знаходиться в Козині Київської області.

18 серпня 2019 року Печерський райсуд Києва заочно взяв під варту Олександра Клименка.

Як повідомлялося, Клименко наприкінці лютого 2014 року втік з України. Ексміністр перебуває в державному та міжнародному розшуку.

В Україні проти Клименка відкрито кілька кримінальних проваджень. За даними ГПУ, Клименка, зокрема, підозрюють в участі в організованій злочинній організації, вчиненні у її складі особливо тяжкого злочину проти держвласності, злочинів середньої та невеликої тяжкості у сфері господарської та службової діяльності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі в розмірі 3,1 млрд грн, тобто в особливо великих розмірах.

8 лютого 2017 року Апеляційний суд Києва заочно заарештував ексміністра Клименка.

Джерело: Українські новини