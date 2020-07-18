СБУ затримала одного із ключових організаторів «референдуму» на Луганщині



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На Луганщині СБУ затримала одного з ключових організаторів антиконституційного «референдуму» 2014 року

Спільнику окупантів загрожує до 10 років позбавлення волі

У Сєвєродонецьку на Луганщині правоохоронці затримали одного з ключових організаторів антиконституційного «референдуму» зі створення так званої «ЛНР».

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Так, затриманий — колишній український чиновник, який багато років працював на керівних посадах в органах внутрішніх справ та очолював управління транспорту Луганської міськради. Навесні 2014 року він приєднався до бойовиків та став активним учасником антиукраїнських мітингів.

Після окупації частини території Луганщини, отримав посаду так званого «голови координаційної народної ради Луганської області».

Повідомляється, що протягом кількох років він намагався займатись бізнесом на тимчасово окупованій території.

«Однак згодом він усвідомив відсутність там будь-яких перспектив, вирішив отримати закордонний паспорт, придбати нерухомість і легалізуватися на контрольованій урядом території України», — заявили в СБУ.

Йому повідомлено про підозру за статтею про «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднане з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі».

Йому загрожує до 10 років ув'язнення.