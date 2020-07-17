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    Убивство слідчого СБУ: стали відомі подробиці злочину

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    Зловмисниками виявилися 23-річний уродженець Луганщини та 30-річний киянин - Убивство слідчого СБУ: стали відомі подробиці злочину
    Зловмисниками виявилися 23-річний уродженець Луганщини та 30-річний киянин

    Підозрюваним загрожує до 15 років в’язниці з конфіскацією майна

    Двох чоловіків, яких підозрюють в убивстві слідчого СБУ Романа Закладного, затримали правоохоронці. Їм уже повідомили про підозру, повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

    Зловмисниками виявилися 23-річний уродженець Луганщини та 30-річний киянин. Раніше вони вже були судимі за крадіжки та тяжкі тілесні ушкодження. Під час обшуку квартири одного із затриманих, оперативники виявили речі вбитого. А саме – сумку, гаманець, банківські картки та службові посвідчення. Два мобільних телефони потерпілого спільники встигли продати. У помешканні підозрюваних вилучили також одяг і взуття.

    За скоєне чоловікам загрожує до 15 років заґратування з конфіскацією майна. Нині правоохоронці вирішують питання про обрання запобіжного заходу.

    За даними слідства, 14 липня приблизно о 23:30, перебуваючи на вул. Йорданській, підозрювані помітили потерпілого та напали на нього з метою заволодіння його майном. Вказується, що один із зловмисників завдав чоловіку удар в область голови, після чого нападники заволоділи його особистими речами, а саме мобільними телефонами, банківською карткою, сумкою та документами, і зникли з місця скоєння злочину. Тіло потерпілого без ознак життя знайшли перехожі.

    Нагадаємо, в ніч на 15 липня у столиці на вулиці Йорданській виявили тіло чоловіка, при якому знаходилося посвідчення співробітника СБУ.

    У поліції тоді зазначили, що «явних ознак насильницької смерті не було». Водночас було відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

    За даними ЗМІ, загиблий Роман Закладний був слідчим у особливо важливих справах СБУ і займався розслідуванням кримінальних проваджень, пов’язаних із державною зрадою та подіями на сході України.

    Згодом ЗМІ повідомили, що правоохоронці затримали в Києві двох чоловіків, які, ймовірно, вбили полковника Служби безпеки України, слідчого з особливо важливих справ Романа Закладного. 

    16 липня Баканов розповів про затримання підозрюваних.

    прокуратура СБУ Київ вбивство розслідування
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