На Донбасі не вщухають обстріли: окупанти стріляють із протитанкових гранатометів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Неподалік Водяного противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Сьогодні від початку доби російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, втрат серед українських захисників немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

«17 липня незаконні збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Наші воїни негайно реагували на усі можливі загрози з боку загарбників», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік Водяного противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Новотошківське, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», проти наших оборонців агресор застосував міномети 82-го калібру. Пізніше, противник проявив вогневу активність і біля Луганського, використавши при цьому протитанковий ракетний комплекс, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Зазначається, що українські військовослужбовці діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свої дії. Втрати противника уточнюються. На ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Сьогодні у штабі повідомили, що бойовики Сьогодні у штабі повідомили, що бойовики передали з окупованої території «неідентифіковане тіло» . Тіло загиблого відправили для проведення експертизи ДНК.

Сьогодні Україна попрощалася з воїном, який загинув під час провокації російських найманців. Днями українська сторона отримала від російських бойовиків тіло лейтенанта Дмитра Красногрудя, який першим загинув у районі Зайцевого 13 липня.

Нагадаємо, що під час провокації російських бойовиків на Донбасі 13 липня загинув військовий медик. Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив шокуючі деталі загибелі двох наших військових на фронті. Так, поблизу Зайцевого 13 липня бойовики попри всі гарантії ОБСЄ обстріляли українських військових, які евакуйовували тіло загиблого.

Згодом стало відомо, що загинув військовий медик Микола Ілін з позивним Естонець. Він мешкав у Білій Церкві Київської області, але родом він з Білорусі. Мав громадянство Естонії.

16 липня МЗС Естонії підтвердило загибель свого громадянина на Донбасі.

Лише наступного дня після вбивства військового медика російськими окупантами на Донбасі Зеленський відреагував на це, однак у своєму зверненні жодного разу не згадав про країну-агресора. «Україна повинна завжди знати ціну «обіцянкам» тієї сторони», – наголосив президент, однак не згадав, що за окупаційними військами на Донбасі стоїть Росія.

Держсекретар США відреагував на вбивство військового медика на Донбасі. Майк Помпео зазначив, що українці під час війни на Донбасі гинуть у боротьбі за демократію.