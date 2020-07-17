Збиття рейсу МН17: генсек ООН закликав усі країни до співпраці зі слідством



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Генеральний секретар заявив про важливість роботи незалежної Спільної слідчої групи у справі про МН17

У шості роковини збиття російськими військовими малайзійського літака МН17 у небі над українським Донбасом генеральний секретар ООН зробив заяву. Про це повідомив у Facebook речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко. Він опублікував відео, на якому заступник речника генерального секретаря ООН Фархан Хак повідомив про звернення Антоніу Гутерріша до країн-членів Організації.

«Генеральний секретар визнає важливу роботу незалежної Спільної слідчої групи для встановлення відповідальності та бере до уваги судові процеси навколо цієї справи в Нідерландах. Він поновлює заклик до усіх держав-членів повністю співпрацювати зі слідством на виконання резолюції Ради Безпеки ООН 2166», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Україна та інші члени Спільної слідчої групи закликають Російську Федерацію визнати свою відповідальність в трагедії, виконувати свої міжнародні зобов’язання, зокрема резолюцію Радбезу ООН 2166, та співпрацювати зі слідством.

Нагадаємо, 17 липня - шості роковини катастрофи рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines в небі над Донбасом, в якій загинули 298 людей.

Міністерство закордонних справ України закликало Росію визнати відповідальність за збиття літака рейсу МН17.

Днями уряд Нідерландів подав в Європейський суд з прав людини позов проти Російської Федерації через її участь у катастрофі рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.