Збиття рейсу МН17: генсек ООН закликав усі країни до співпраці зі слідством
Генеральний секретар заявив про важливість роботи незалежної Спільної слідчої групи у справі про МН17
У шості роковини збиття російськими військовими малайзійського літака МН17 у небі над українським Донбасом генеральний секретар ООН зробив заяву. Про це повідомив у Facebook речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко. Він опублікував відео, на якому заступник речника генерального секретаря ООН Фархан Хак повідомив про звернення Антоніу Гутерріша до країн-членів Організації.
«Генеральний секретар визнає важливу роботу незалежної Спільної слідчої групи для встановлення відповідальності та бере до уваги судові процеси навколо цієї справи в Нідерландах. Він поновлює заклик до усіх держав-членів повністю співпрацювати зі слідством на виконання резолюції Ради Безпеки ООН 2166», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Україна та інші члени Спільної слідчої групи закликають Російську Федерацію визнати свою відповідальність в трагедії, виконувати свої міжнародні зобов’язання, зокрема резолюцію Радбезу ООН 2166, та співпрацювати зі слідством.
Нагадаємо, 17 липня - шості роковини катастрофи рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines в небі над Донбасом, в якій загинули 298 людей.
Міністерство закордонних справ України закликало Росію визнати відповідальність за збиття літака рейсу МН17.
Днями уряд Нідерландів подав в Європейський суд з прав людини позов проти Російської Федерації через її участь у катастрофі рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року.