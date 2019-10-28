Доба на Донбасі: бойовики 13 разів обстріляли українські позиції
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм
27 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 4 обстріли:
- неподалік Березового — з СПГ та великокаліберних кулеметів;
- біля Лебединського — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- поблизу Мар’їнки — з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік Водяного, що на Приазов’ї — зі стрілецької зброї і ручних протитанкових гранатометів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 9 обстрілів:
- тричі поблизу Новолуганського — з мінометів калібру 82 мм, протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
- неподалік Луганського — з великокаліберних кулеметів;
- три рази біля Золотого-4 (поза межами ділянки розведення) — з протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;
- поблизу Травневого — зі стрілецької зброї і станкових та ручних протитанкових гранатометів.
- неподалік Кримського — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.
Всі обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:
- біля Золотого-4 (поза межами ділянки розведення) — з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поблизу Травневого — зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів.
Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.